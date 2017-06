Já se sabe que ter relações sexuais desprotegidas (sem preservativo) é a principal forma de apanhar uma doença sexualmente transmissível, mas há outras maneiras de poder apanhar uma DST sem ter contacto sexual com o seu parceiro.

A revista Cosmopolitan refere cinco situações que, embora sejam pouco prováveis de acontecer, podem fazer com que apanhe uma DST. Como tal, há cuidados a ter.

Através de um batom de outra pessoa

O herpes – oral ou genital – apanha-se via contacto direto. Portanto, alguém que tenha este vírus, deve ter o cuidado de não emprestar ou dar os seus objetos íntimos a uma outra pessoa, pois a pessoa com o vírus, se fez sexo oral há pouco tempo, pode contagiar a pessoa que utilizar o batom. Ainda que esteja provado cientificamente que o vírus não consegue sobreviver muito tempo em coisas inanimadas, há que ser precavido.

Através da barba

A barba é um grande potencial de abrigo a bactérias. Assim sendo, os piolhos púbicos podem também abrigar-se na barba e contagiar outra pessoa.

Depilação em salões

Principalmente nas mulheres, há muito o hábito de se fazer a depilação em centros de estética. Nestes casos, pode haver situações em que a cera é reutilizada e há um risco de apanhar uma DST. Para além disso, há estudos que concluem que os pelos púbicos podem prejudicar a membrana da pele, que por sua vez pode deixar que alguns vírus e bactérias entrem no organismo.

Solário

Ao contrário do que muita gente pensa, os raios ultravioletas não matam as bactérias. Estas podem até tornar-se mais resistentes fazendo com que as camas utilizadas nos solários sejam ‘habitats’ ideais para estes vírus se instalarem, como é o caso dos herpes e do papiloma humano (HPV).

Fazer tatuagens e piercings

O risco de contaminação nestes locais depende das práticas de segurança e de higiene do próprio estabelecimento. No entanto há sempre coisas que falham e, muitas vezes, as agulhas não são bem esterilizadas e podem trazer, aos clientes, hepatite B ou C e sida (HIV). Portanto o truque é ter sempre atenção e verificar se os produtos são bem limpos e novos.