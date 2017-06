“A verdade é uma coisa chata de tão verdadeira que é e às vezes custa. É assim mesmo e a verdade é que nos últimos tempos tenho-me sentido pouco capaz de falar de coisas mais leves e até de sair de casa à vontade. Dei por mim a pensar: ‘Serei a única pessoa a passar por isto?’ Esta fase em que não caibo em roupa nenhuma ainda, em que a barriga está enorme e cheia de riscas, em que não consigo ver-me numa única fotografia e em que ando a fugir de espelhos?”, escreveu Carolina Deslandes no seu blogue.

O apoio dos fãs não tardou a chegar, no entanto nem todas as reações à fotografia partilhada foram positivas.

Esta quarta-feira, Maya, apresentadora da CMTV, criticou, em direto, o facto de Carolina Deslandes não estar em boa forma física.

“Ao fim de um mês nenhuma mulher está assim, nem eu que engordei 21 quilos na gravidez ao fim de um mês estava assim. (…) Acho muito corajoso, mas não sei se é uma boa partilha porque não sei se é um bom exemplo em termos de saúde. Aconselho a Carolina a fazer ginástica de recuperação pós-parto e a procurar uma nutricionista”, disse a apresentadora.

Em reação aos comentários de Maya , a cantora deixou uma publicação no Facebook, em que explica que apenas mostrou o seu corpo para dar força a outras mulheres na mesma situação, sublinhando que cada uma reage à gravidez de forma diferente.

“É com a cabeça focada na inclusão e na aceitação que falo e que fiz o meu último post. Porque para mim é importante passar às pessoas que leem aquilo que escrevo que existe beleza na imperfeição e liberdade na aceitação. Estou longe de ser um exemplo de comportamento mas gosto de acreditar que o espaço que concebi para me dirigir às pessoas serve para passar mensagens que considero importantes e para falar sobre mais do que beleza, fofocas e outros assuntos do género”, pode ler-se no perfil do facebook de Carolina Deslandes.