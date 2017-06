Investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) revelaram que existe uma nova categoria de vinho: o ‘Pinking’. A academia anunciou esta quarta-feira que o pedido de patente já foi registado.

O ‘Pinking’ surgiu num trabalho de mestrado em Enologia, revela a agência Lusa. A nova categoria de vinho será lançada na Adega Cooperativa da Figueira de Castelo Rodrigo a 7 de julho.

"O que se pensou inicialmente ser um defeito de produção, afinal deu origem a uma nova categoria de vinho única no mundo", revelou Jenny Silva, enóloga da Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, através de um comunicado.

Neste ‘defeito’, os vinhos produzidos exclusivamente com uvas de castas brancas ganham uma cor rosa-salmão.

"É um processo natural e está relacionado com as condições climáticas, nomeadamente a temperatura média dos dez primeiros dias do mês de outubro, processo coincidente com o final de maturação das uvas brancas nesta região", explicou o investigador da UTAD Fernando Nunes.

Estas categorias fazem do ‘Pinking’ uma categoria "rara e passível de não poder ser produzida todos os anos, já que, em caso de temperaturas médias altas ou pluviosidade neste período, o fenómeno não ocorre ou ocorre em menor escala".

Esta descoberta foi publicada na revista científica internacional "Journal of Agricultural and Food Chemistry" e, segundo a UTAD, já despertou a atenção de produtores italianos.