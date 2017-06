Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que pretendam aderir ao programa de rescisões amigáveis do banco público vão ter direito a uma indemnização que varia entre 1,6 – para quem desconte para a segurança social – e 2,1 – para quem desconte para a Caixa Geral de Aposentações – meses de salário por cada ano de trabalho, num limite máximo de cinco anos.

Os valores podem ser inferiores no caso dos trabalhadores pretender manter alguns benefícios. É o caso, por exemplo, da manutenção do serviço médico SAMS e dos serviços sociais ou de quem pretenda manter o crédito pessoal contratado.

De acordo com a informação avançada pelo banco liderado por Paulo Macedo aos representantes sindicais, as candidaturas poderão ser enviadas até ao próximo dia 26 de setembro deste ano, sendo que o término da relação contratual tem de ser, no máximo, até 31 de dezembro.

No entanto, a quem pretender sair da Caixa está garantida a manutenção das condições do crédito à habitação e ainda um apoio transitório ao agregado familiar, que passa por subsídio infantil e de estudo.

Até ao final do ano está prevista a saída de 550 trabalhadores num total de 2200 até 2020.