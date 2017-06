Foram vinte e cinco os artistas que participaram ontem à noite no concerto solidário pelas vítimas do fogo de Pedrógão Grande. O espetáculo teve lugar no Meo Arena e foi transmitido por SIC, TVI e RTP.

Num canto do ecrã, todas as estações televisivas contaram com a presença de uma intérprete de língua gestual. O desempenho destas protagonistas inesperadas de uma noite de emoções foi rapidamente elogiado nas redes sociais. O i falou com Paula Teixeira, uma das especialistas que deu brilho às atuaçõesna TVI.

“Achei maravilhoso. Estava literalmente muito emocionada e estava a tentar traduzir todos os artistas e todas as emoções deles com as minhas”, disse Paula Teixeira que é funcionária da estação televisiva de Queluz de Baixo.

Perante as inúmeras músicas, a letra teria de estar ensaiada para tudo sair impecável durante cada atuação, mas Paula Teixeira garante que o espetáculo foi preparado num curto espaço de tempo que não deixou margem para a devida preparação. “Não conhecia muitas das músicas porque foi tudo em cima do acontecimento. Tive acesso às músicas pouco tempo antes, mas fui tentar perceber o conceito de cada uma e o que queriam dizer para eu puder passar da forma mais digna”, explicou.

As reações positivas às interpretações rapidamente se espalharam pela internet. O que surpreendeu Paula Teixeira: “As pessoas gostaram muito e acho que deram um bocadinho mais de atenção. Os intérpretes normalmente são um pouco esquecidos, mas desta vez todos se juntaram perante esta causa e acho que as pessoas se sensibilizaram um pouco mais ao saber que é possível passar a arte pela língua gestual e a música através das nossas mãos”.

A intérprete gestual está na TVI há 17 anos, desde o início do extinto programa infantil Batatoon, e explicou ao i que não é preciso lidar com a limitação da fala ou audição no meio familiar ou entre amigos, para se ganhar gosto pela área. “Não tenho ninguém na família que seja surda. Na altura estava a tirar o curso de educadora de infância porque queria trabalhar na parte da educação especial, mas depois apaixonei-me pela língua gestual e foi realmente muito bom".

O concerto solidário “Juntos por Todos”, que reuniu cerca 14 mil pessoas, angariou um total de um milhão e 153 mil euros, cujas receitas vão reverter para as famílias afetadas pelo incêndio que se viveu há duas semana no concelho de Pedrógão Grande.