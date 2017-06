Um novo estudo realizado pelas universidades de Oxford e Coventry concluiu que ter uma vida sexual ativa torna as pessoas mais inteligentes.

Os investigadores pediram a 73 participantes, 28 homens e 45 mulheres, com idades compreendidas entre os 50 e 83 anos, para responderem a algumas perguntas acerca da sua atividade sexual. No final, 37 disseram que faziam sexo semanalmente, 26 mensalmente e 10 nunca, concluindo que a função cerebral das pessoas que têm uma vida sexual mais ativa são mais inteligentes.

O estudo foi publicado no The Journal of Gerontology e o investigador principal, Hayley Wright, da Universidade de Coventry, afirmou que “as relações sexuais na vida adulta têm impacto em vários fatores, neste caso a função cognitiva”.