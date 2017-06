O Millonarios, clube da primeira divisão da Colômbia, confirmou na tarde desta quarta-feira a transferência de Cristian Arango para o Benfica. Através de um comunicado divulgado nas redes sociais, o emblema colombiano oficializou a mudança do avançado de 22 anos para a Luz, revelando ter ficado com uma percentagem dos direitos desportivos do atleta.

Arango tem vindo a ser associado ao Benfica ao longo dos últimos meses. Particularmente desde janeiro, quando trocou o Envigado pelo Millonarios, clube com o qual as águias estabeleceram um protocolo que facilitaria o negócio. No clube colombiano, Arango fez três golos em 13 jogos, acabando por perder a titularidade na fase final da temporada.

Há precisamente duas semanas, em entrevista ao jornal "O JOGO", Arango já tinha praticamente confirmado a mudança para a Luz. "O Benfica é um clube que tem promovido e projetado diversos jogadores nos últimos anos, o que é motivador para mim e um fator atrativo. É o maior passo da minha carreira, sem dúvida. Posso encaixar bem no Benfica e trabalharei para conquistar as minhas oportunidades", disse então o avançado, que já conta com uma passagem no futebol europeu: em 2015/16, representou a equipa B do Valência, apontando oito golos em 26 jogos.

Entretanto, outro jogador foi oficializado como reforço do Benfica... por outra equipa. Neste caso, foi o Vilafranquense, na sua página de Facebook, a anunciar a transferência de Luquinhas, extremo brasileiro de 20 anos que já representou a equipa B dos encarnados na temporada agora finda. Cumpriu 15 jogos, aparentemente suficientes para convencer os responsáveis das águias a oferecer-lhe um contrato válido por quatro temporadas.