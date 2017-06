Salvador Sobral protagonizou um dos momentos mais insólitos do concerto solidário ‘Juntos Por Todos’, que decorreu ontem no Meo Arena, em Lisboa, para ajudar as vítimas da tragédia em Pedrógão Grande.

“Sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido para ver o que é que acontece", disse a meio da interpretação da música ‘Amar Pelos Dois’.

A atriz Maria Vieira, protagonista de várias polémicas no Facebook, usou esta rede social para comentar a situação e brincar com o assunto.

“E «prontos», chegou finalmente a altura de eu me pronunciar sobre aquilo que o Salvador Sobral disse ontem à noite aos milhões de portugueses que o estavam a ouvir durante a transmissão do concerto solidário a favor das vítimas dos fogos em Portugal... Não, não vou dizer nada, estava só a brincar!”, escreveu no seu perfil.