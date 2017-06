A passagem de Enzo Pérez pelo Valência está prestes a chegar ao fim. O médio argentino, que representa os che desde janeiro de 2015, quando deixou o Benfica a troco de 25 milhões de euros, já terá acordo com o River Plate, gigante do seu país.

De acordo com a Imprensa espanhola, o próprio Valência já terá acertado os termos do negócio com o River Plate, sendo que a transferência deverá rondar os 3,5 milhões de euros. O próprio Enzo Pérez terá aceitado baixar o salário de forma significativa para regressar ao seu país, ele que viveu tempos conturbados em Espanha, sendo a espaços bastante criticado pelos adeptos do clube che - isto, apesar de ter envergado a braçadeira de capitão na última temporada.

Apesar do negócio ainda não ser oficial, as palavras de Enzo Francescoli, diretor-desportivo do River Plate, já não deixam margem para dúvidas. "Os nossos advogados estão a trocar documentação com os do Valência para podermos oficializar a compra de Enzo Pérez. Rondará os três milhões de euros e uma dívida ao jogador. Foi algo inesperado, até para mim. Há seis meses falei com ele e a sua intenção era deixar o clube. Nesse momento estava comprometido com a equipa e evitar a descida, era o capitão, queria deixar a equipa na Primeira Liga", salientou o antigo ídolo do futebol uruguaio... e do pai do médio argentino, que lhe deu o nome de Enzo precisamente em homenagem a Francescoli.