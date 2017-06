A Fox Sports e o Facebook celebraram um acordo inédito: já nesta temporada, a rede social que saiu do imaginário de Mark Zuckerberg irá transmitir mais de 12 jogos da Liga dos Campeões em direto, e alguns dos quais mesmo em exclusivo.

O protocolo inclui a transmissão de vários jogos da fase de grupos (número ainda a definir), quatro dos oitavos-de-final e mais quatro dos quartos-de-final.

O Facebook, refira-se, já emitiu alguns jogos de várias ligas do futebol mundial, mas com este acordo dá o salto definitivo para o desporto-rei a nível planetário. O futebol é o desporto mais seguido naquela rede social: no ano passado, uma partida de solidariedade entre o Manchester United e o Everton obteve 3,7 milhões de reproduções e 34 milhões de usuários interagiram 98 milhões de vezes durante a final da Champions, em que o Real Madrid venceu a Juventus por 4-1.

"Há mais jogos em inglês e em espanhol do que os nossos meios nos permitem emitir. O Facebook tem uma das maiores audiências de futebol na web e isto vai levar a Liga dos Campeões aos adeptos que não possam ver um jogo na televisão", declarou David Nathanson, chefe de operações da Fox Sports, considerando o acordo "muito vantajoso". Tal como Dan Reed, diretor de colaborações desportivas do Facebook: "Estamos emocionados por ajudar a Fox a chegar a novos públicos, pessoas que consomem conteúdo digital, móvel e social."