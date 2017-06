Bernardo Silva é a maior surpresa no onze que Portugal vai apresentar esta quarta-feira diante do Chile, no Arena Kazan, Rússia, na primeira meia-final da Taça das Confederações.

O extremo luso, já contratado pelo Manchester City para a próxima temporada, saiu logo ao intervalo do jogo com a Nova Zelândia, devido a lesão no tornozelo direito sofrida no momento em que marcou o segundo golo de Portugal, mas acabou por recuperar a tempo do jogo desta quarta-feira. Pelo contrário, Raphael Guerreiro continua de fora, tal como Pepe, neste caso por castigo.

Cédric, José Fonte, William Carvalho, Adrien e André Gomes são as outras novidades no onze, regressando à titularidade depois de terem ficado de fora frente à Nova Zelândia (o primeiro por lesão muscular, os outros por opção).

Do lado do Chile, nenhuma surpresa: Juan Antonio Pizzi tem todos os 23 convocados à disposição e vai alinhar com o onze mais forte, com destaque para os consagrados Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Eduardo Vargas.

Onzes oficiais:

PORTUGAL: Rui Patrício; Cédric, Bruno Alves, José Fonte e Eliseu; William Carvalho; Bernardo Silva, Adrien e André Gomes; André Silva e Cristiano Ronaldo.

CHILE: Claudio Bravo; Isla, Medel, Jara e Beausejor; Aránguiz; Marcelo Diaz, Arturo Vidal e Hernández; Vargas e Alexis Sánchez.