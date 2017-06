Os CTT chegaram a acordo com os 11 sindicatos para aumentar os salários a todos os trabalhadores com efeitos retroativos a 1 de janeiro. As remunerações base até 1267,20 euros vão ter um aumento de 1%, a partir deste valor até 1889,50 euros irão irão sofrer um aumento de 0,75% e a partir desse valor até 2772,30 euros, o aumento será de 0,65%.

"Esta atualização, concretizada no âmbito do Acordo de Empresa (AE/CTT), além de abranger todos os sindicatos, será também estendida pelos CTT, como aconteceu com sucesso no passado, a todos os trabalhadores não sindicalizados, bastando a estes não se oporem", revela a empresa, em comunicado.

Ao mesmo tempo, os Correios fixaram o salário mínimo em 600 euros.

A empresa disse ainda que, a actualização abrange não apenas os trabalhadores sindicalizados, mas todos os empregados, desde que não se oponham.