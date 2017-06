O incêndio em Pedrógão Grande, que matou pelo menos 64 pessoas e feriu mais de 200, tem sido o tema debatido no debate quinzenal desta quarta-feira. O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, e o primeiro-ministro, António Costa, já abordaram a questão da responsabilidade do Estado, mas têm visões diferentes em relação a este assunto.

Costa afirmou que “havendo responsabilidades do Estado, o Estado deve assumi-las". "Se e quando se confirmar que há uma responsabilidade do Estado não hesito em repetir o mecanismo expedito para indeminzar as famílias", afirmou o primeiro-ministro, recordando o caso da queda da ponte Entre-os-Rios, altura em que era ministro da Justiça.

O primeiro-ministro referiu que, face às “respostas não coincidentes” a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, “solicitou a um laboratório procedesse a uma auditoria global da rede SIRESP para saber como funciona e que problemas teve neste caso concreto".

Costa disse ainda estar à espera de um relatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para perceber se ocorreu um fenómeno meteorológico anormal. O primeiro-ministro espera também o inquérito do Ministério Público.

Já Pedro Passos Coelho defendeu que é “evidente” que existe uma “responsabilidade objetiva do Estado” no caso do incêndiod e Pedrógão Grande. “Muitas pessoas morreram numa estrada nacional e por isso o Estado deve assumir responsabilidades”, afirmou.

"Estas versões desencontradas que aparecem entre as instituições dá às populações uma sensação de intranquilidade e insegurança que deve ser minorado", acrescentou.