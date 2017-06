Política de Saúde. "Foram tomadas 90% das medidas pontuais, faltam as estruturais"

Porta-voz do Relatório da Primavera, divulgado hoje pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, alerta para o impacto do racionamento no SNS. Perguntas a José Aranda da Silva