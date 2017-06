Gilberto Madaíl, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, considera que este caso dos emails é “muito mais grave do que o Apito Dourado”.

“O Apito Dourado foi resolvido pela justiça desportiva, que terminou com a descida de divisão do Boavista, e o meu amigo Valentim Loureiro nunca me perdoou, com o castigo ao presidente do FC Porto e com a descida de divisão do Gil Vicente”, disse Gilberto Madaíl à TSF.

O antigo líder da FPF diz ainda que o atual presidente da Federação se está a esconder “atrás do muro” e que Fernando Gomes “devia assumir uma posição”.