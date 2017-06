O ator morreu no passado dia 12 de junho, e o The Times prestou uma homenagem ao artista, revelando ainda que este morreu durante o sono, pacificamente. "O ator e artista morreu durante o sono, no dia 12 de junho de 2017, aos 101 anos", escreveu o jornal.

A carreira do ator passou por inúmeras peças de teatro e cinema, mas terá sido interrompida quando este prestou serviço militar na Segunda Guerra Mundial.

O artista só voltou à representação com 75 anos, onde participou em filmes de comédia britânica como "O Diário de Bridget Jones" e "Johnny English". No entanto, um dos papéis que maior visibilidade lhe deu foi no filme “Harry Potter e a Ordem da Fénix”, o quinto filme da saga “Harry Potter”.