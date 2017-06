A Ford emitiu um comunicado, esta quarta-feira, onde refere que mais de 400 mil veículos da marca terão de ser recolhidos do mercado por causa de questões de segurança.

De acordo com a CNBC, os modelos afetados são as carrinhas Ford Transit com matriculas de janeiro de 2015 e junho de 2017.

A marca de automóveis afirmou que ainda não tem conhecimento de acidentes que tenham ocorrido devido ao problema. No entanto, decidiram retirar o modelo do mercado por prevenção.

Os carros irão ser recolhidos nos Estados Unidos, Canadá e México e para já não existem indicações de que a recolha aconteça em Portugal.