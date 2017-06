A Região Autónoma da Madeira sagrou-se campeã da primeira edição do Campeonato Nacional Inter-regiões de alunos e professores do 1º Ciclo, uma competição inserida nos Campeonatos Nacionais Drive Challenge e Drive Prof. que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

A Madeira somou 267 pontos, seguida da região Sul com 259, Centro com 247, Norte com 233, Açores com 227 e Vale do Tejo com 206.

Um total de 48 alunos participou na 2ª edição do Campeonato Nacional Drive Challenge, uma iniciativa inédita criada pela FPG no ano letivo de 2015/2016, que visou levar competição de golfe aos alunos dos 3º e 4º anos de escolas do 1º Ciclo; enquanto a 1ª edição do Campeonato Nacional Drive Prof. atraiu e 22 professores.

E foi o somatório dos pontos angariados por alunos e professores que ditou a classificação final do troféu Inter-regiões, com a seguinte fórmula: foram contabilizados os seis melhores resultados “net” dos alunos e os dois melhores resultados “net” dos professores de cada região.

Para o treinador profissional Luís Franco, o capitão da equipa madeirense, «foi gratificante, mas o mais importante foi os miúdos e os professores terem gostado. O Montado está muito bem preparado para estes eventos e foi uma experiência que os marcou para a vida. Basta dizer que houve dois meninos que andaram pela primeira vez de avião e só ver a alegria nos olhos deles já fez com que tudo valesse a pena».

O profissional do Palheiro Golf explicou a importância deste novo projeto da FPG: «Levámos o golfe a alguns milhares de crianças em escolas madeirenses. Dessas, algumas centenas competiram nos torneios realizados nos campos de golfe e quase uma dezena apurou-se para esta final. Os professores receberam formação profissional e depois envolveram-se nas meias-finais regionais realizadas no Clube de Golfe do Santo da Serra e na final regional no Palheiro Golf. Temos meninos com talento na Madeira e espero que esta vitória tenha impacto junto dos professores e das escolas, para que possamos continuar a desmistificar o golfe e a dar mais oportunidades aos jovens de mostrarem o seu valor».

O madeirense Márcio Gouveia, que acompanhou a filha (jogadora), escreveu na conta de Facebook da FPG: «Foi um espirito de grupo fenomenal. Os professores foram cinco estrelas, o capitão Luís Franco foi espetacular, até os pais foram cinco estrelas. Gostei muito de toda a envolvência e respirou-se golfe».

Para ajudar a cativar ainda mais as crianças para a prática do golfe, foi-lhes proporcionado o convívio com dois dos melhores jogadores profissionais portugueses da atualidade, Pedro Figueiredo e Gonçalo Pinto, dos raros portugueses a terem vencido os Campeonatos Nacionais de profissionais e de amadores e ainda o Campeonato Internacional Amador de Portugal.

Foi dos momentos mais altos da jornada para os mais jovens, mas também para os próprios profissionais, como explicou Pedro Figueiredo ao Gabinete de Imprensa da FPG, com a curiosidade de “Figgy” ter conseguido sempre estudar e competir em simultâneo, tanto em Portugal como, mais tarde, nos Estados Unidos: «Gosto muito de retribuir o muito que o golfe me deu até agora, sobretudo junto dos mais novos. Revejo-me um pouco neles, e sei como é importante conciliar o desporto e os estudos. Por isso, tento passar-lhes essa mensagem».

Para além da classificação coletiva, houve torneios individuais e os campeões nacionais do Drive Challenge e do Drive Prof. são os seguintes:

1ª gross feminina do 3º ano: Maria Gouveia (Madeira), 17 pontos;

1ª net feminina do 3º ano: Patrícia Neves (Vale do Tejo), 28 Pontos;

1º gross masculino do 3º ano: 1º Pedro Ferreira (Centro), 14 pontos;

1º net masculino do 3º ano: Rafael Moura Cavaco (Sul), 30 pontos;

1ª gross feminina do 4º ano: Cláudia Machado (Norte), 11 pontos;

1ª net feminina do 4º ano: Antera Ribeiro (Madeira), 34 pontos;

1ª professora gross: Noémia Agrella (Madeira), 8 pontos;

1ª professora net: Patrícia Curto (Sul), 19 pontos;

1º professor gross: Elói Sousa (Sul), 16 pontos;

1º professor net: Rui Marques 31 (Sul), 31 pontos;

Houve medalhas para os três primeiros classificados em cada categoria e não era possível repetir-se prémios, tendo-se valorizado a classificação gross. Por isso, os 3 primeiros lugares gross eram atribuídos em primeiro lugar e só depois se procedia à entrega dos prémios net. Ou seja, para exemplificar, no 3º ano, os torneios femininos de gross e net tiveram o mesmo top-3: Maria Gouveia, Matilde Gouveia e Rachel Buckley. Estas três jogadoras receberam os prémios de 1ª, 2ª e 3ª gross e foi por isso que o prémio de 1ª net foi atribuído a Patrícia Neves, que na realidade foi a 4ª na classificação net.

A ideia consistiu em premiar o máximo de alunos possível e manter elevada a motivação das crianças. Foi também por essa razão que, paralelamente aos Campeonatos Nacionais, realizaram-se os habituais testes de habilidade de drive mais longo e da bola mais perto da bandeira. Os vencedores foram os seguintes:

3º Ano feminino: drive mais longo - Carina Ferreira (Centro) e bola mais perto - Júlia Silva (Açores);

3º Ano masculino: drive mais longo - Pedro Ferreira (Centro) e bola mais perto - Rodrigo Abreu (Madeira);

4º Ano feminino: drive mais longo - Aline Marques (Centro) e bola mais perto - Aline Marques (Centro);

4ª Ano masculino: drive mais longo - Guilherme Reis (Açores) e bola mais perto - Rodrigo Santos (Sul);

Professoras: drive mais longo - Sónia Carreiro (Açores) e bola mais perto - Paula Crespim (Vale do Tejo);

Professores: drive mais longo - Paulo Couto (Norte) e bola mais perto - Paulo Couto (Norte).

Ao longo da época de 2016/2017 o Projeto de Desenvolvimento Juvenil (PDJ) da FPG, mais conhecido pela designação popular de Projeto Drive, realizou várias etapas competitivas que envolveram 10.442 alunos de 249 escolas do 1º Ciclo a nível municipais, com o envolvimento de 26 autarquias e ainda três ilhas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Foram depois apurados 277 alunos para os torneios regionais, antes de chegarmos à final nacional.