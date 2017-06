O criador do urso Paddington, morreu esta terça-feira com 91 anos.

O escritor inglês publicou o seu primeiro livro em 1958 e chamava-se ‘A Bear Called Paddington” e fala sobre um urso que veio do Peru para morar em Londres. O personagem acabou por inspirar outros livros, séries de animação e dois filmes, sendo que o segundo irá estrear em novembro deste ano.

O escritor nasceu no Reino Unido em 1926 e começou a escrever em 1945. Produziu uma série de peças teatrais e contos ao mesmo tempo que era operador de câmara para a BBC. Foi condecorado com a Ordem do Império Britânico em 1997, pelos serviços que prestou à literatura infantil e em 2007 recebeu o título ‘Doctor of Letters’ pela Reading University.

Os livros do urso Paddington estão traduzidos para cerca de 40 línguas e ao todo já foram vendidos 35 milhões de exemplares.