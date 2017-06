Um incêndio destruiu a casa de férias do ator Johnny Galecki, também conhecido por participar na série televisiva "A Teoria do Big Bang".

O incidente teve invício na passada segunda-feira, na área de San Luis Obisbo, a cerca de 300 quilómetros de Los Angeles. Segundo avança a imprensa internacional, as autoridades confirmaram a destruição de um edifício, não havendo até ao momento registo de feridos.

Numa entrevista concedida à TMZ, o ator já expressou o seu apoio a todas as pessoas que foram afetadas pelo incêndio: "Nunca são os edifícios que criam uma comunidade, são as pessoas. E se há uma coisa que as pessoas de Santa Margarita me ensinaram é que, quando o fumo finalmente desaparece, literal e figurativamente, é altura de nos aproximarmos e reconstruirmos", disse Johnny Galecki.

De acordo com as últimas informações do corpo de bombeiros do Estado da Califórnia, o incêndio está 40% controlado, sendo que até ao momento, as chamas já consumiram cerca de 484 hectares.