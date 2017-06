A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quarta-feira, que um agricultor de 39 anos foi detido por ser suspeito de atear fogo no concelho de Tarouca, no distrito de Viseu.

O fogo ocorreu por volta das 13h desta segunda-feira e colocou em perigo uma parte da floresta e algumas habitações.

O detido vai agora ser presente a interrogatório judicial para que sejam aplicadas medidas de coação.

Esta é já a terceira detenção associada a fogo posto, esta semana. Na segunda-feira as autoridades detiveram uma mulher de 51 anos, suspeita e ter ateado fogo em Moimenta da Beira, no distrito de Viseu. Na terça-feira a PJ deteve um agricultor de 75 anos suspeito de ter ateado fogo no distrito de Vila Real.

A PJ informou ainda, que só neste ano, já foram detidas 24 pessoas, suspeitas de terem começado um incêndio florestal.