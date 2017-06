O ator Lourenço Ortigão recorreu às redes sociais para homenagear Joaquim Jacobetty, um “grande amigo e colega” do ator.

O artista teve a oportunidade de trabalhar com Jacobetty no mundo televisivo desde o momento que começou a sua carreira como ator na série ‘Morangos com Açucar’, da TVI.

Agora de luto, o ator fez questão de recordar o colega: “Acabo de saber que partiu um grande amigo e colega, com quem fiz o meu percurso desde os ‘Morangos com Açúcar’ até agora. Uma pessoa incrível, com quem partilhei e aprendi tantas e tantas coisas.”, começou por referir o ator na legenda de uma fotografia publicada na sua página de Facebook.

“Consigo lembrar-me de tantas coisas que me disseste, com a tua voz grave e serena, e que ainda hoje são importantes na minha vida profissional. Obrigado por toda a tua paciência, simpatia e amizade. Obrigado pelo teu profissionalismo, generosidadade e alegria. Há coisas que têm de mudar! M****, eu sabia que alguma coisa se passava”, recordou o ator.