'Race The Subway' é o nome do desafio que tem invadido a internet, realizado um pouco por todo o mundo, e o objetivo é simples: sair do metro numa estação e ir a correr até à estação seguinte de modo a conseguir entrar na mesma carruagem de onde saiu.

Em Lisboa, João Matos foi o 'corredor' que aceitou o desafio. O jovem saiu na estação dos Anjos e entrou, na mesma carruagem, na estação do Intendente.

Veja o resultado num vídeo que já conta com mais de 50 mil visualizações: