O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu que o exame de português do 12º ano não vai ser anulado ou sequer repetido.

Brandão Rodrigues afirmou que se a fuga de informação se comprovar, haverá penalizações para os responsáveis e para quem tenha beneficiado dela.

"Se se comprovar que houve fuga, ministério agirá civil, disciplinar ou criminalmente contra os autores", garantiu o ministro citado pela TSF.

Recorde-se que na semana passada, foi partilhada uma gravação áudio, na qual se ouvia uma aluna a dizer aos amigos o que provavelmente sairia no exame.

“Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. E pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória...”.

A previsão veio a comprovar-se, o que levou à abertura de um inquérito, pedido pelo Instituto de Avaliação Educativa à Inspeção-Geral de Educação e Ciência, que remeteu o caso para o Ministério Público.

Exame de Matemática

O ministro da Educação foi também questionado sobre um possível erro na proposta de correção do exame de matemática do 9º ano.

"O IAVE já prestou todas as explicações e trata-se de uma diferença de opinião que está sanada", respondeu Brandão Rodrigues.