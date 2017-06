Quando as palavras “brunch” e “marisco” se juntam na mesma frase, a aposta está ganha. Mais ainda quando por detrás desta ideia estão João Diogo Mendes e César Loureiro, que desde Abril, têm a funcionar a mais recente marisqueira do Cais do Sodré.

No Pesqueiro 25 não há hora para as refeições. Como está alocado a um hotel, estão sempre preparados para servir quem chega fora de horas. Talvez por isso não lhes pareça estranho começar a servir um banquete de marisco pouco depois da hora do pequeno-almoço.

Agora, de terça a domingo, entre as 12h e as 15h, o restaurante tem disponível aquilo que chamam de brunch, mas que tem mais cara de mariscada. Senão vejamos. Há pão torrado, presunto de pata negra e queijo seco par começar. Seguem-se as já famosas tábuas de percebes, canilhas, sapateira, búzios, burrié, camarão da costa, camarão de Moçambique ou lagostins. Além de sobremesa e café, o menu dá direito ainda a dois copos de vinho, duas imperiais ou dois refrigerantes.

O brunch custa 41,25 euros e este preciosismo no valor não vem por acaso. Todos os preços do menu têm um 25 depois da vírgula, a fazer jus ao nome da casa.