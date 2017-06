Dos mandos e dos desmandos...

Mais do que encontrar bodes expiatórios, importa averiguar, responsabilizar se for o caso e corrigir de vez

O Palácio Nacional de Mafra começou a ser erigido no tempo de D. João v, na primeira metade do séc. xviii. Reza a história que o monumento, considerado talvez o mais belo exemplar do barroco português, nasceria do cumprimento de uma promessa do rei: se e quando a rainha, D. Maria Ana de Áustria, lhe desse um filho, mandaria erguer um convento de franciscanos em Mafra. O certo, porém, é que acabou por ordenar a construção de um espaventoso conjunto arquitetónico, paço real incluído, bem ao gosto das faustosas monarquias absolutistas da época. D. João v, o Magnânimo, a quem também chamaram o Rei- -Sol português, reinou e esbanjou à custa do ouro do Brasil, qualidade que nós, portugueses, conhecemos de ginjeira, raramente tendo a sorte de herdar tão precioso legado.

Consta ainda que as inclinações do venturoso rei, que historiadores reputam de pessoa culta e dada às artes, não se quedavam nas iniciativas megalómanas – não obstante haver fome no reino –; tinha outras, porventura não menos dispendiosas: era considerado um freirático, i. e., tinha um fraco por mulheres que viviam em conventos, freiras à força... Ora, se da esposa teve seis filhos, o terceiro dos quais, D. José, veio a suceder-lhe, dos ilegítimos há registo dos que foram reconhecidos, sendo os mais célebres, apenas varões, os que ficaram sendo os “Meninos de Palhavã”. Donde, a tal promessa da descendência...

Ao que parece, o rei encontrou dificuldades para conseguir fazer a família real, e até os monges, assentar arraiais, mesmo que temporários, em Mafra, então local lúgubre e de enfermidades, razão por que fez arredondar o palácio com mais uma cerca espaçosa para criar uma tapada de caça, a ver se assim atraía a complacência dos fidalgos. E ainda hoje podemos visitar a Tapada de Mafra, visita que a todos os títulos se recomenda. E escusado será dizer que a visita ao palácio é obrigatória. Além da magnificência do monumento, inquestionável, a biblioteca é imperdível. Deste rei, que Oliveira Martins apodou de “esbanjador e freirático”, chegou até nós um conjunto edificado que, como outros, atesta bem a grandiosidade, nem sempre conveniente à lisura e merecedora de vénia, da história do Portugal de outros tempos, agora que nos estimamos reduzidos à categoria de pequeno país europeu periférico. Haja grandeza de espírito!

Outras luzes iluminaram, todavia, os reis que ainda no séc. xiii – começando com D. Afonso iii e conhecendo a maior expansão no tempo de D. Dinis – mandaram plantar o conhecido “Pinhal do Rei”, a mata nacional de Leiria, com o fito de, com o estado de arte da época, proceder ao que hoje se poderia chamar ordenamento do território. Da monocultura de pinheiro-bravo que aí teve embrião, e alastrou, chegámos ao que se designa por Pinhal Interior e que ocupa vasta superfície do centro do país. Melhor, ocupava, porque uma boa parte ardeu. Da tragédia que se abateu naquela região, e do mar de cinzas e de desolação que sobrou, oxalá sejam tiradas as devidas ilações.

Mais do que encontrar bodes expiatórios, importa averiguar, responsabilizar se for o caso e, mais que tudo, corrigir de vez o marasmo que o descaso engordou monstruosamente, acabando por nos engolir. De pasmo!

Gestora, Escreve quinzenalmente