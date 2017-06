Eleições – A tradição já não é o que era

Nos últimos tempos, por todo o mundo democrático têm acontecido fenómenos políticos relativamente inesperados. A vitória de Trump na América ou de Macron em França ou a aposta falhada de Theresa May em Inglaterra são apenas alguns exemplos.

Temos vindo a assistir a uma flutuação dos designados eleitorados tradicionais e que alguns qualificam como eleitorados naturais. Mas será que ainda se pode falar de eleitorados tradicionais ou naturais? Pelo menos da forma como se falava antes, não pode, e isso faz toda a diferença.

Durante décadas, os partidos tradicionais estabeleceram uma relação quase clubística de fidelização dos seus eleitores. Os fiéis que votam no “seu partido” em qualquer circunstância são ainda significativos como, por exemplo, no caso do Partido Comunista Português, mas são um contingente cada vez menor na base eleitoral da generalidade dos partidos e movimentos tradicionais, dificultando previsões e mudando a textura dos sistemas políticos.

Este movimento não configura a morte das ideologias, como alguns teorizam. O que ele demonstra é que os eleitores, e em particular os jovens eleitores, valorizam cada vez mais a forma como as ideias são postas em prática, o cumprimento das promessas e o respeito pelos compromissos assumidos. Não desprezam as ideias por princípio. Desprezam, isso sim, as ideias como propaganda, ilusão, marketing e fuga à realidade.

Nas linhas de orientação programática do Partido Socialista (PS), revistas em 2003 e a cuja equipa de redação pertenci, o PS definiu-se a si próprio como socialista e democrata radical. No plano das orientações, adotou uma linha ideológica e uma metodologia de concretização. Antecipou em 2003 um caminho que os partidos tradicionais têm de percorrer para conter a emergência dos movimentos populistas.

Um exemplo prático da aplicação das orientações programáticas de 2003 foi a campanha eleitoral do PS para as legislativas de 2015. Se o PS se tivesse apresentado a essas eleições com um programa de facilidade e promessas variadas e impossíveis de concretizar, talvez tivesse sido o partido mais votado, mas dificilmente seria hoje a força política com maior apoio.

Ao optar por um programa estruturado em torno de um cenário macroeconómico realista e possível, o PS talvez tenha perdido a oportunidade de ganhar as eleições (embora tenha consolidado uma maioria alternativa), mas ganhou a possibilidade de ser agora o partido com mais intenções de voto, após quase dois anos de governação.

Os eleitores e, em particular, os novos eleitores não desprezam as ideias, mas desprezam a manipulação das ideias. Enganados por enganados, preferem “ir ao engano” com os partidos populistas, sem passado para respeitar nem futuro para se comprometer.

Na democracia em geral e nas eleições em particular, a tradição já não é o que era. Mas há uma máxima que se mantém verdadeira. Os eleitores têm sempre razão.

É a partir desta visão de democracia radical que temos de trabalhar para vencer os populismos e sublinhar a nobreza da confrontação democrática baseada em medidas capazes de responder às necessidades das pessoas.

