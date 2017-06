“De Sagres a Vila Real de Santo António”, anuncia a Uber, que passa agora a estar disponível em toda a costa algarvia.

A empresa começou a operar no Algarve em junho do ano passado, mas apenas entre Faro e Albufeira. “No entanto, sentimos as dores de quem está em Portimão e quer dar um mergulho a Lagos. Ou de quem está em Monte Gordo e quer visitar Tavira”, ironizam. E é por isso que, a partir de hoje, a Uber vai estar disponível em todo o litoral algarvio.

Vão estar disponíveis duas opções de viagem: o UberX, a opção mais económica, e o UberXL, uma opção de viagem com capacidade para seis passageiros.

Tendo em conta os números do último ano, que dão conta que a aplicação foi descarregada mais de 750 mil vezes por turistas estrangeiros, a Uber vai arrancar com um projeto piloto com recomendações e guias, com dicas sobre praias e recomendações sobre locais menos conhecidos, informações que resultam de uma relação próxima da empresa com o Turismo de Portugal.