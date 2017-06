A Sociedade Portuguesa de Matemática considera que existe uma pergunta no exame de 9º ano cuja proposta de resposta está “integralmente errada”.

Em causa está a questão número 14, que vale quatro pontos. O IAVE – entidade responsável pela realização das provas e exames nacionais – autoriza a que se desconte apenas um ponto numa situação em que a SPM considera a resposta completamente errada. O presidente da SPM, Jorge Buescu, explica, em declarações ao “Público”, que os critérios de correção dão quatro ponto à resposta correta e três a uma resposta errada. Neste caso seria tirar os parênteses quando é pedido ao aluno que fatorize (escreva sob a forma de um produto) um determinado polinómio, o que na opinião do especialista, invalida toda a expressão.

Quanto à prova, numa apreciação global, a SPM entende que esta “é mais simples do que a do ano anterior, ficando assim com um nível aquém do grau de exigência adequado ao final da escolaridade básica”.