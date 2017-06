Vinte e cinco artistas portugueses juntaram-se ontem à noite no Meo Arena, para numa só voz, mostrarem que Pedrógão Grande não está sozinho após o trágico incêndio que vitimou 64 pessoas.

Salvador Sobral, de 27 anos, foi o artista fechou o concerto solidário, tendo levado a plateia ao rubro ao interpretar a música de que todos esperavam: “Amar Pelos Dois”.

A meio da sua atuação, o jovem cantor surpreendeu a plateia com uma frase insólita que ninguém esperava: “Tenho a sensação de que qualquer coisa que eu faça vocês vão aplaudir. Se eu der um peido, quero ver o que vocês fazem”.

Tal comentário espantou o público que de imediato reagiu ao momento irreverente com várias gargalhadas e ainda alguns assobios. Contudo, acabaram por se render ao tema que garantiu uma vitória esmagadora « no Festival Eurovisão da Canção.

O Concerto solidário "Juntos Por Todos" juntou cerca de 14 mil pessoas no MEO Arena e arrecadou um milhão e 153 mil euros para as vítimas dos incêndios do concelho de Pedrógão Grande.