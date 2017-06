O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, revelou esta terça-feira em mais um programa Universo Porto, do Porto Canal, um novo email que Carlos Deus Pereira, antigo presidente da Liga, terá alegadamente enviado a Pedro Guerra.

Segundo as suas palavras, o email continha os sms privados de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol: "No dia 16 de fevereiro de 2014, pelas 17.31, enviou um email com um anexo com mais de cem mensagens para o Pedro Guerra. Não é uma... São mais de cem! São sete ficheiros Excel, com várias conversas, vários intervenientes nas conversas. Isto é factual, está aqui!”, disse Francisco J. Marques.

Francisco J. Marques divulgou ainda um contrato por objetivos, celebrado pelo General Doutor Armando Nhaga, da Comissão Nacional da Polícia da Guiné-Bissau e Luís Filipe Vieira, com a descrição detalhada dos preços dos seviços.

"O grande farsante é o Pedro Guerra. Descobrimos-lhe a careca toda”, realçou o diretor de comunicação do FC Porto, deixando um aviso: “Já expusemos muita coisa, mas o melhor ainda está para vir."