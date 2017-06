O concerto solidário “Juntos por Todos”, que decorreu esta terça-feira à noite no Meo Arena, conseguiu angariar um milhão e 153 mil euros, cujas receitas vão reverter para as famílias afetadas pelo incêndio que se viveu há uma semana no concelho de Pedrógão Grande.

O espetáculo foi transmitido em direto e em simultâneo pela RTP, SIC, TVI e reuniu um total de 25 artistas que atuaram na maior sala de espetáculos do nosso país por uma causa maior.

Na plateia estiveram cerca de 14 mil pessoas, incluindo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.