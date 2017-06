O Estado falhou, mas a culpa é da Judite de Sousa

Quando o Estado deixa morrer num incêndio 64 pessoas é porque é incapaz de uma das suas primeiras obrigações: assegurar a segurança dos seus cidadãos.

É evidente que há alturas que nem um Estado perfeito – que não é o nosso, como sabemos – pode valer. Mas, à medida que se vai sabendo mais sobre o incêndio de Pedrógão Grande percebe-se que estamos entregues aos bichos. Nenhum de nós pode sentir-se seguro quando lê o inacreditável relatório do SIRESP que, apesar de incluir um quadro onde ficam provadas as quebras de comunicações, acaba a concluir que o SIRESP “correspondeu e esteve à alura da complexidade do teatro das operações, assegurando as comunicações e a interoperabilidade das forças de emergência e segurança”.

O relatório da secretaria-geral da Administração Interna vem agora dizer que também a Proteção Civil falhou clamorosamente, porque não requisitou meios em tempo útil. E a própria ministra também duvida da secretaria-geral da Administração Interna, já que pediu que a Inspeção-Geral da Administração Interna faça uma auditoria “ao cumprimento, por parte da secretaria-geral da Administração Interna, enquanto entidade gestora do SIRESP, das obrigações legal e contratualmente estabelecidas, designadamente ao nível da gestão, manutenção e fiscalização”. Um Estado destes não é confiável.

O que se passou no incêndio de Pedrógão Grande e as contradições entre os diversos organismos envolvidos na alegada proteção dos cidadãos não dá qualquer garantia de que uma nova tragédia não se venha a repetir. É óbvio que o primeiro-ministro demorou tempo a reagir àquilo que foi uma brutal falha do Estado – do qual ele é o supremo dirigente, na qualidade de primeiro-ministro. Espantosamente, para quem andasse a ler as redes sociais e alguns jornais nestes dias negros, havia muito mais indi

gnação sobre um directo de Judite de Sousa onde se via um cadáver coberto por um lençol do que indignação sobre a nossa insegurança coletiva. E isto é profundamente assustador sobre a falta de exigência da opinião pública nacional.