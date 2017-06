Um estudo, feito com base em mais de 60 mil homens e mulheres heterossexuais, descobriu que as pessoas muito baixas têm menos parceiros sexuais, tal como aquelas que têm pouco peso, lê-se no jornal britânico Independent.

A investigação, realizada por membros da Universidade de Chapman, mostra que os homens que têm uma altura próxima ou acima da média têm entre um a três parceiros sexuais a mais do que as pessoas mais baixas.

Para além disso, o estudo diz que as pessoas com mais peso são as que têm mais parceiros sexuais. No entanto, os investigadores alertam para o facto da classificação ‘excesso de peso’ poder não ser igual à “perceção social”.

O estudo explica que o número médio de parceiros sexuais para pessoas entre os 30 e os 44 anos é de 8. 58% dos homens e 56% das mulheres afirmam que tiveram mais de cinco parceiros, enquanto 29% dos homens dizem que tiveram mais de 14.