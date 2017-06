Luís Vaz chama a atenção numa fila que já vai longa. Traz no peito a mensagem que deu mote a um concerto que reúne esta noite mais de vinte artistas no Meo Arena. Mandou estampar numa tshirt branca a frase "Juntos por todos". Este antigo bombeiro da Lousã já passou muitos verões a apagar fogos nas zonas que, a semana passada, foram fustigadas pelos incêndios. "Era terrível, todos os anos o mesmo", conta ao i. Quando emigrou para Bruxelas, deixou no seu posto o sobrinho, que é atualmente o comandante de bombeiros da Lousã. "Foi por ele que vim, por ele e por todos. Por ter sido bombeiro lá sei bem como é que é".

O Meo Arena acolhe esta noite o concerto solidário "Juntos por Todos" para ajudar as vítimas dos incêndios na zona centro. Pela primeira vez, um espetáculo será transmitido em direto pelas três televisões e são também muitas as rádios a passar os concertos em direto.

Os bilhetes esgotaram dias antes do espectáculo mas continuou a ser possível ajudar através do bilhete-donativo, que, apesar de não dar acesso aos concertos, contribui para a receita final que vai ser entregue à União das Misericórdias Portuguesas.

A iniciativa conta ainda com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro da Cultura, Luís Castro Mendes.