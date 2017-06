Toda a gente sabe que o consumo de álcool excessivo resulta em graves problemas de saúde. A maior parte dos profissionais de saúde recomenda que o consumo de bebidas alcoólicas seja feito de forma moderada. No entanto, sabe qual é o significado disso?

Num trabalho escrito para a revista Veja, Bem-Hur Ferraz Neto, cirurgião do fígado e do aparelho digestivo e professor na Universidade de São Paulo, no Brasil, destaca que o limite saudável para o consumo de bebidas alcoólicas é de cerca de 14 unidades por semana.

As 14 unidades, 10 ml ou 8gr de álcool puro por unidade, traduzem-se num consumo de 140 ml de álcool ou 12 gr do mesmo, por semana.