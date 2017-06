A nutricionista Daniela Duarte falou com a New in Town e elaborou uma lista de oito alimentos saudáveis que pode comer antes de ir dormir para manter uma alimentação equilibrada.

Gelatina

É um alimento leve e baixo em calorias, é fresco e tem um sabor doce, o que pode ajudar a combater a vontade de comer doces, ficando com a sensação de saciado.

Queijo quark

Deve ser consumido com moderação. É rico em proteínas, tem pouco açúcar e gordura, podendo ainda ser combinado com nozes.

Iogurte com canela

Ajuda a promover o trânsito intestinal e deixa-o saciado, ajudando ainda a reduzir os níveis de stress.

Nozes

São ricas em nutrientes, mas devem ser consumidas com moderação, pois os frutos secos são muito calóricos. Para se sentir satisfeito basta comer três nozes.

Bagas de goji

São ricas em antioxidantes e proteínas, fortalecem o sistema imunitário e diminuem os níveis de stress. Pode ainda misturar as bagas com frutos secos.

Flocos de aveia

Este alimento é sugerido a pessoas que gastem muito energia durante a noite ou pessoas que treinam muito, pois a aveia ajuda a recuperar do esforço e não eleva muito os níveis de glicemia