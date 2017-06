João Girão, Vítor Lopes e Pedro Lencart são os três jogadores que estão em Inglaterra com o selecionador nacional, Nélson Ribeiro, para a 30ª edição do Campeonato da Europa Individual Masculino Amador que amanhã (quarta-feira) começa no Old Course do Walton Heath Golf Club.

Para Vítor Lopes e João Girão, ambos de 20 anos, será a sua terceira participação consecutiva no Europeu e tentarão passar pela primeira vez o cut. No caso de Pedro Lencart, de 17 anos, trata-se de uma estreia.

Entre 2009 e 2015 houve sempre pelo menos um português a passar o cut no Europeu, mas em 2016 isso não aconteceu, com Tomás Silva, João Girão e Vítor Lopes a serem eliminados aos 54 buracos.

Em 2008 Pedro Figueiredo foi 35º e a série continuou com Pedro Figueiredo (39º) e Nuno Henriques (56º) em 2009. Em 2010 Pedro Figueiredo foi 41º, em 2011 Gonçalo Pinto 37º, em 2012 Gonçalo Pinto 4º, em 2013 João Carlota 11º, em 2014 Tomás Silva 9º e em 2015 Tomás Silva 55º.