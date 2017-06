Os donativos dos portugueses às vítimas de Pedrógão Grande através do serviço "ser solidário" da rede multibanco totalizaram 170 mil euros na última semana. O balanço foi divulgado ao i pela SIBS, que disponibilizou uma plataforma simplificada de donativos quer nas 12.500 caixas do país quer através do MBWAY.

A campanha reúne as contas solidárias lançadas depois da tragédia por três entidades: a União das Misericórdias Portuguesas (conta solidária do Montepio), o “Ser Solidário Pedrógão” (conta solidária da Caixa Geral de Depósitos) e a Cáritas.

A SIBS adianta que foram registados 5300 donativos através deste serviço, sendo o valor médio por donativo superior a 30 euros.