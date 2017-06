Nesta segunda-feira, no Arizona, EUA, as previsões do tempo apontavam para os 45º celsius. No entanto, os termómetros já chegaram aos 50º o que tem levado a que os habitantes tenham partilhado várias fotografias de objetos a derreter, por causa do calor extremo.

Trying to lay out in Arizona pic.twitter.com/HYCvMD43wB — Adam Myers (@Adam_Myers99) 21 de junho de 2015

Meanwhile in Phoenix. pic.twitter.com/qwldNJyzUo — You Had One Job (@YouHadOneJ0B) 26 de junho de 2017

It's so hot in Arizona our cactus melted. It tried to morph into a jumping cholla to dive into the pool. #toohot pic.twitter.com/yFt1HJnyrb — Peter Corbett (@PeterCorbett1) 23 de junho de 2017

Salador Dali is smiling at Phoenix

everyone else is in major meltdown#GlobalWarming pic.twitter.com/2N3Zj333XT — #FreeCali NaphiSoc (@NaphiSoc) 25 de junho de 2017