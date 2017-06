Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, vai ser DJ na festa "Dijsselbloem Nights", assumindo o papel de "DJ M&M" – alcunha que tinha na escola como resultado das iniciais do seu nome e apelido - neste que é um evento promovido em Bruxelas, com o objetivo de "combater os estereótipos" relativamente aos países do Sul.

O Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu, na sequência da polémica entrevista do presidente do Eurogrupo, em março deste ano, em que este afirmou que “não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda”, organiza hoje, dia 27 de junho e quarta-feira duas ‘soirées’ dedicadas à cultura e ao diálogo.