A onda de solidariedade que se gerou, como forma de apoio às vítimas de Pedrógão Grande, tem data marcada para esta terça-feira, no MEO Arena, em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto já estão esgotados, mas as pessoas podem contribuir adquirindo um bilhete-donativo, que não dá acesso ao espetáculo.

Este concerto vai juntar mais de 25 artistas, numa transmissão em direto com todas as televisões e rádios do país.