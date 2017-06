Entre as 19 horas de sábado e as 9 horas da manhã de domingo houve 10.395 chamadas relalizadas entre as autoridades que estavam a combater as chamas – bombeiros, GNR e proteção civil - e que falharam. Foi durante este período que o incêndio de Pedrógão Grande teve o seu pico e que morreram 47 pessoas na estrada nacional 236-1.

O número representa 8,3% do total de chamadas realizadas durante esse período que ascenderam a 115.255 comunicações.

As dados constam do relatório do SIRESP que foi entregue à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a pedido do primeiro-ministro António Costa.

O relatório confirma ainda que durante este período houve cinco antenas – as de Pedrógão Grande, Malhadas, Pampilhosa da Serra, Serra da Lousã e de Figueiró dos Vinhos - que arderam entre as 19h38 e as 3h53 de domingo. Foi precisamente nestas antes que as comunicações mais falharam.

A comunicação através destas estações só foi restabelecida entre as 21h10 do dia 19, segunda-feira, e as 19h15 de dia 20, terça-feira.

As restantes onze antenas da rede SIRESP continuaram em funcionamento, indica o relatório.

A empresa responsável pelo equipamento de telecomunicações e antenas da rede de comunicações de emergência e segurança (SIRESP) diz ainda que entre sábado e as 12 horas de quarta-feira foram registadas mais de um milhão e cem mil chamadas (1.172.646) tendo falhado mais de duzentas mil (207.180). São 15% de comunicações sem sucesso.

Apesar de todos estas indicadores a SIRESP, SA defende que “a rápida intervenção dos meios no terreno, face às condições no local, permitiu a reposição integral do funcionamento do serviço em cerca de 72 horas”, que correspondem a três dias.

Por isso, entende a SIRESP, parceria público-privada, “fica demonstrado que a rede funcionou de acordo com a arquitetura que foi desenhada oara esta rede” e que os números “demonstram que o desempenho da rede correspondeu e esteve à altura da complexidade do teatro das operações, assegurando as comunicações e a interoperabilidade das forças de emergência e segurança”.

Contactado pelo i o Ministério da Administração Interna não tece qualquer comentário.