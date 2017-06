A reputação global dos Estados Unidos e a confiança que o mundo tem no seu presidente sofreram quedas abruptas com chegada de Donald Trump à Casa Branca.

De acordo com um estudo publicado esta terça-feira pelo Pew Research Center – um dos institutos de estatística mais reputados no mundo, que faz periodicamente a consulta –, somente 49% dos inquiridos em 37 países tem uma opinião favorável dos Estados Unidos.

O valor representa uma grande queda desde o fim da presidência de Barack Obama, altura em que o mesmo Pew calculou que 64% tivessem uma opinião positiva dos EUA.

Ratings for Bush, Obama & Trump over the years in Western Europe https://t.co/ORbkW0isN6 pic.twitter.com/ZI3BRBkvyc — Richard Wike (@RichardWike) June 27, 2017

O afundar da reputação americana vai em linha com a queda da opinião do seu líder. Se Obama era avaliado positivamente por 64% dos inquiridos no final da sua presidência, hoje em dia só 22% das dezenas de milhares de pessoas contactadas pelo Pew têm a mesma perspetiva favorável de Donald Trump, que tem uma taxa de não-confiança de 74% – Obama recebia 23%.

Menos popular que Putin

O estudo foi realizado entre fevereiro e maio e contactou 40 mil e 447 pessoas. Praticamente todos os países baixaram as suas perspetivas sobre o papel dos EUA e do seu presidente no mundo, com a exceção da Rússia e Israel – onde as alterações foram substanciais e na ordem de dezenas de pontos percentuais.

As quedas mais agudas foram registadas nos países vizinhos dos norte-americanos e nos velhos aliados europeus. O México, por exemplo, passou de ter uma visão favorável de 66% dos EUA para uma perspetiva negativa de 30% – em relação ao presidente, passou dos 49% com Obama para os 5% de confiança em Trump.

Donald Trump’s presidency has had a major impact on how the world sees the United States https://t.co/zqM77oNdXz pic.twitter.com/UJEtD86XxP — Pew Research Center (@pewresearch) June 27, 2017

A Espanha, que tinha uma opinião positiva de 75% para Obama, caiu para os 7% com o novo líder – na Alemanha, a opinião foi dos 86% para os 11%.

Em termos de reputação pessoal, aliás, Trump está no fim da tabela, atrás mesmo do líder russo Vladimir Putin (27% de confiança) e do presidente chinês Xi Jinling (28%). A chanceler alemã Angela Merkel é a mais popular, com 42%.

Arrogante e intolerante

O estudo é uma reprovação global de Trump em toda a linha, embora demonstre também que, na maior parte dos casos, os inquiridos não acreditam que a nova presidência americana vá alterar permanentemente a relação entre Washington e os respetivos países.

94% of Mexicans oppose Trump plan to build a wall along U.S.-Mexico border https://t.co/EouB5sLyMw pic.twitter.com/thuZeE1Hu4 — Pew Research Center (@pewresearch) June 27, 2017

As propostas de bandeira de Trump são também avaliadas negativamente, em especial a de erguer um muro na fronteira sul com o México, reprovada por 76% dos inquiridos (62% rejeitam a proposta de proibir viagens a países de maioria muçulmana e a maioria não quer ver o acordo nuclear com o Irão rasgado).

O estudo mostra também que 75% dos inquiridos pensam que Trump é “arrogante”, 65% que é “intolerante” e 62% classificam-no como “perigoso”. Mas a maioria, 55%, acredita que é um líder “forte”.