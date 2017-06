Algumas empresas da Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Espanha e Dinamarca estão a reportar que sofreram problemas informáticos, esta terça-feira, provocados por um vírus ainda desconhecido. No entanto, desconfia-se que se trata de uma nova versão do WannaCry, o vírus que esteve na origem de um ciberataque em grande escala, no mês de maio.

Bancos da Ucrânia, assim como o distribuidor de energia estatal e o principal aeroporto de Kiev foram afetados pelo ataque informático. O vice-primeiro-ministro ucraniano, Pavlo Rozenko informou, no Twitter, que a rede informática do governo também está em baixo.

Alan Woodward, perito informático da Universidade de Surrey, afirmou à BBC que o vírus que está a afetar computadores parece ser uma variante do software que surgiu o ano passado.