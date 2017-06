Com um custo de 2,50 euros, a moeda está pensada para coleccionadores e turistas que passeiem no estado de Schleswig-Holstein, no norte do país. De um lado da nota está o Gorch Fock II, em Kiel, capital do estado e do outro está uma montagem de alguns dos principais monumentos europeus: a Sagrada Família, o Coliseu de Roma, a Torre Eiffel, as Portas de Brandenburgo.

Para ser uma nota real, mas sem valor, a Alemanha aprovou o projeto lei Der Null-Euro-Schein richte (Projeto do Euro zero), aprovado pelo Banco Central Europeu (BCE).

A nota é semelhante às verdadeiras e tem os mesmo elementos de segurança que uma de qualquer valor: selo holográfico, relevos, tópicos de segurança, marcas de água… Ainda assim, o valor é apenas simbólico.

Primeira série esgotada

Foram apenas impressas 5000 destas notas de zero euros, e com o entusiasmo gerado entre os aficionados da numismática, esgotaram em menos de 24 horas. Segundo a página de Facebook do turismo de Kiel, uma nova edição estará disponível daqui a cinco semanas e já é possível reservar.

“Durante muito tempo a nota de zero euros foi considerada um mito. Por isso, este exemplar raro, verdadeiramente genuíno, tem tanta procura entre os coloecionadores”, explica o portal do turismo da cidade de Kiel, onde começaram as petições para a compra desta nota.