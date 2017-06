Afinal, o que é o amor? É sob esse mote que decorre a 19.ª edição do ciclo “Corpo Evento”, para ver de 11 a 17 de julho no Teatro Rivoli, no Porto. Este é um evento promovido pela associação Espaço t e conta com vários espetáculos de teatro e dança protagonizados por cerca de cem artistas tão especiais, tão normais e tão diferentes como os outros – pessoas com “características biopsicossociais diferentes da ‘norma padronizada’.

“O Corpo Evento, procurar desmitificar preconceitos habitualmente conotados a determinados grupos socialmente excluídos e desenvolver uma pedagogia para a aceitação da diferença e do outro. A magia do Corpo Evento consiste em dar ‘palco’ àqueles muitas vezes ‘considerados incapazes’, mostrando ainda aos ‘ditos normais’ que o palco pode ser de todos e todas sem exceção!”, resume Jorge Oliveira, presidente do Espaço t.

Os espetáculos desta 19.ª edição estão a cargo de sete grupos provenientes dos ateliês promovidos pela associação. Assim, os espetadores podem contar com apresentações do Grupo de Dança Inclusiva Espaço t que se junta ao Grupo de Experimentação Musical Espaço t, o Grupo de Teatro Espaço t Flor de Lótus, em colaboração com o Centro de Reabilitação Condessa de Lobão, o Grupo de Dança Inclusiva Espaço t, em colaboração com o CIAD- Centro Integrado de Apoio à Deficiência, o Grupo de Canto e Drama Espaço t Rouxinóis em Fuga, o Grupo de Dança em Movimento, em colaboração com a APACDM da Trofa, o Grupo de Teatro a Metro, Grupo de Teatro Cercar-te com a participação do Grupo Juvenil do grupo Dramático e Musical Flor de Infesta e o Grupo de Teatro Terapêutico Espaço t.

Os bilhetes para os espetáculos que prometem derrubar barreiras custam dois euros por dia. Pode encontrar mais informações aqui.