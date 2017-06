Nos últimos dias, a história de Giulia emocionou o Brasil. A menina de 11 anos, filha do avançado do Botafogo Roger, é cega e encantou todo um país quando, numa reportagem da TV Globo, conseguiu “ver” um golo do seu pai através de uma fotografia em 3D.

Agora, no encontro entre o Fogão e o Avaí, para a 13ª jornada do campeonato, Giulia entrou em campo de mãos dadas com o pai e foi ovacionada de pé por todo o Estádio Nilton Santos - Nicolas, o outro filho do atacante, também participou no protocolo de abertura da partida, na habitual entrada em campo das equipas com crianças.

Roger e Giulia ficaram juntos enquanto tocava o hino nacional. No fim do mesmo, os adeptos do Botafogo cantaram o nome da menina, que saiu do campo emocionada e ao colo de do pai. Foi ainda exibida uma tarja de apoio à família nas bancadas do estádio.

No jogo em si, as coisas não correram de feição ao Botafogo, que perdeu por 2-0 com o último classificado do campeonato. O gigante do Rio de Janeiro ocupa agora o sétimo lugar do Brasileirão