De acordo com o registo do Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO), o nome oficial da ‘caixa negra’, a primeira falha nas comunicações entre as autoridades, via SIRESP, ocorreu às 19h45 de dia 18 de junho, pico do incêndio que matou 64 pessoas.

O SOL teve acesso ao documento enviado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil ao gabinete do primeiro-ministro, no qual é possível ver as horas e os dias em que houve pedidos de socorro de populares, muitos que ficaram por ser atendidos.

As comunicações falharam em pelo menos dez momentos-chave, em que o socorro era imperativo e urgente.