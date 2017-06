Mike e Camille Gerard, um casal residente de Ellijay, nos Estados Unidos da América, adotaram nos últimos 40 anos cerca de 88 crianças com necessidades especiais.

Um sonho de Camille Gerardi, que terá sido divulgado a Mike após o casamento. Tiveram duas filhas e desde então começaram as adoções.

Em 2016, Mike e Camille eram pais adotivos ou tutores legais de 88 crianças. Muitas delas com síndrome de Down, síndrome de Zellwegger, deformações no crânio, deficiências de desenvolvimento, autismo, lesões e outros distúrbios críticos.

Nesse mesmo ano, Mike morreu um dia depois de ter feito 73 anos, vítima de cancro, mas o sonho e as adoções continuaram.

Atualmente Camille vive com vinte crianças, sendo que muitas foram morrendo devido às doenças de que eram portadoras. Outras conseguiram atingir a vida adulta, trabalham e têm a sua própria família.